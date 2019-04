Stupro Viterbo, il racconto choc della vittima: «Ricordo un pugno, poi più nulla»

«Mi sono fidata, sembravano persone perbene. Ricordo un pugno. Poi, nulla. Mi sono svegliata piena di lividi». Sono le prime parole della donna italiana di 36 anni che sarebbe stata violentata nonostante il suo stato di semi-incoscienza a Viterbo. Per questo fatto sono stati arrestati i due esponenti di Casapound Francesco Chiricozzi e Riccardo Lecci. La gip Rita Cialoni nell'ordinanza di custodia cautelare evidenzia la «gravità inaudita» dei fatti contestati ai due giovani di 21 e 19 anni, parlando di «scene raccapriccianti», oltre che di «reiterati abusi» sulla donna, commessi in modo «beffardo e sprezzante». Gli spezzoni di video ripresi con i cellulari, uno dei quali dura circa 7 minuti, iniziano con la ragazza che è già a terra.

Casapound Viterbo difende gli aggressori: «Confidiamo nelle prove, saranno scagionati»

Stupro Viterbo, gip: la vittima era semi-incosciente, scene raccapriccianti



«Io li odio». La vittima dello stupro di Viterbo consegna al suo avvocato la rabbia per le violenze subite che i due militanti di Casapound, ora in carcere, negano di aver compiuto. La ragazza sta male, è ancora provata e sotto stress. Non ha voglia di parlare di quanto accaduto nel pub di Viterbo «Old Manners», ma una cosa al suo legale, l'avvocato Franco Taorchini, l'ha ripetuta spesso: «Li odio». Lo racconta all'Adnkronos lo stesso legale che poi aggiunge: «Sembravano persone tranquille invece si sono approfittate di lei».

«Qualunque cosa dicano, lei conferma punto per punto quanto ha dichiarato agli inquirenti», dice l'avvocato Taorchini riferendosi ai due ragazzi in carcere per la violenza sessuale e le lesioni.

«È stata attirata in una specie di trappola». La 36enne ha raccontato al suo legale di aver incontrato i due ragazzi all'interno di un bar: «Prima non li conosceva, non faceva parte di quel giro», sostiene il legale. «Loro le hanno dato da bere e scherzavano, mi ha detto che le sembravano persone perbene - conclude l'avvocato - e che per questo si è fidata», quando le hanno proposto di andare a bere altro al pub 'Old Manners' del quale i due avevano le chiavi.

Ultimo aggiornamento: 17:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA