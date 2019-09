Vipera la morde alla gamba mentre cammina sul sentiero: turista finisce in ospedale

Una vipera l'ha morsa alla gamba mentre stava camminando su un sentiero, e la turista è finita in ospedale. Brutta esperienza per una escursionista tedesca che, mentre si godeva la passeggiata tra boschi e prati del Bellunese, è stata morsa a una gamba da una vipera. La donna è stata portata in ospedale con l'elicottero del Suem 118.

L'attacco del serpente è avvenuto mentre la turista, insieme al compagno e al cane, stava salendo il sentiero numero 21 del Col di Lana (Belluno). L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è subito decollato e ha perlustrato l'itinerario fino a individuare la coppia verso la cima. Sbarcati in hovering, medico e infermiere hanno visitato la donna, recuperata poi dal tecnico di elisoccorso con il verricello per essere trasportata all'ospedale di Belluno.

Ultimo aggiornamento: 21:20

