RIETI - Un serpente annidato tra i vasi all’ingresso di casa. E’ la scena di fronte alla quale si è trovate giovedì pomeriggio una donna che vive in via Aldo Moro, nella zona dell’ex campo da baseball. Il rettile è spuntato fuori all’improvviso, fermandosi davanti alla porta aperta, all’interno della villetta.«Ho cominciato ad urlare dal terrore – racconta la malcapitata protagonista – e mi sono allontanata, cercando però di non perdere di vista il serpente, perché temevo si nascondesse dentro casa».Le urla della donna hanno richiamato l’attenzione del marito e dei vicini di casa, che avevano deciso di chiamare i Carabinieri Forestali, anche perché non era chiaro se si trattasse di una semplice biscia o di una vipera. Dopo qualche minuto il rettile, probabilmente infastidito dai rumori, è andato verso il giardino ed è sparito tra i cespugli.«Da tempo chiediamo interventi di pulizia in zona – dice la donna – e, nonostante le molte chiamate all’inizio dell’estate, lo sfalcio dell’erba è stato fatto molto in ritardo». Un problema simile a quello denunciato qualche settimana fa nella zona di Campoloniano.