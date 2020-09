Bologna, tenta di violentare la coinquilina: all'arrivo dei carabinieri si lancia dalla finestra

Un 25enne maliano si è lanciato dalla finestra a Bologna per sfuggire ai carabinieri. I militari erano stati chiamati da una ragazza che aveva denunciato il tentativo di violenza sessuale ai suoi danni da parte del giovane. Tutto è cominciato alle 23.19 di ieri, quando il 112 ha ricevuto la telefonata di una donna che riferiva di essersi chiusa nel bagno di un appartamento al terzo piano di una palazzina condominiale di via Cherubino Ghirardacci, perché il suo coinquilino voleva violentarla. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna si sono precipitati sul posto e, alla vista dei militari che stavano entrando nell'edificio, la donna è uscita dal bagno, è scappata dall'abitazione e li ha raggiunti al secondo piano, incrociandoli sulle scale mentre stavano salendo per prestarle aiuto.

LEGGI ANCHE Tassista abusa di due clienti a Roma, è ai domiciliari: turista americana 20enne una delle vittime

Fortemente spaventata, la ragazza, identificata in una cittadina tedesca di 23 anni, è stata accompagnata dai Carabinieri al piano terra. Mentre raggiungevano l'auto per mettere la giovane al sicuro, l'attenzione dei presenti è stata richiamata da un tonfo. Guardandosi attorno per controllare cosa fosse successo, i militari hanno scoperto che il corpo di un ragazzo, precipitato da una finestra, aveva colpito un'automobile parcheggiata. Durante gli accertamenti, è emerso che il giovane, identificato in un cittadino maliano di venticinque anni, era precipitato da una finestra dello stesso appartamento in cui si era verificata la tentata violenza sessuale.

LEGGI ANCHE Roma, preso il tassista stupratore. L’sms alla cliente: «E' stato bello»

È stata la ragazza a riferire ai Carabinieri che il giovane precipitato dalla finestra era lo stesso che aveva tentato di violentarla perché voleva essere ripagato del favore che le aveva concesso: l'utilizzo gratuito di un posto letto nell'appartamento di via Ghirardacci per trascorrere la notte, evitando di andare in albergo e spendere soldi per una camera. I Carabinieri della Stazione Bologna hanno avviato le indagini per tentata violenza sessuale nei confronti del giovane africano che è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Bologna ed è ricoverato in prognosi riservata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA