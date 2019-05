Nipote diciottenne di Vincenzo Muccioli trovata morta in casa a Rimini

India Muccioli, figlia di Andrea, nipote del fondatore della comunità di San Patrignano, Vincenzo Muccioli, è stata rovata priva di vita all'interno di un appartamento di proprietà della famiglia, in centro a Rimini. La ragazza aveva solo 18 anni.



Ancora da chiarire le cause del decesso: forse le esalazioni di monossido di carbonio di una stufetta. E' intervenuta la polizia ed è stato informato il magistrato di turno. Secondo i primi accertamenti, la ragazza ieri avrebbe trascorso la serata nell'appartamento, in via Isotta degli Atti, con gli amici.

A dare l'allarme sarebbero stati i familiari che non riuscivano a contattarla. L'equipaggio del 118 non ha potuto che constatarne il decesso. Ultimo aggiornamento: 20:21