Vince un milione di euro al 10eLotto giocando con una schedina da 3 euro

Ha giocato una schedina da 3 euro al 10eLotto e ha vinto un milione di euro. La vincita è stata effettuata ad Andria, in Puglia, ed è la più alta d’Italia in questo concorso, vincita che è entrata nella top ten delle vincite più alte del 2019. Il fortunato giocatore ha giocato 3 euro, ha scelto la modalità frequente, ha confrontato direttamente sul monitor i 10 numeri giocati con i 20 numeri estratti, indovinandoli tutti e 10 e pur avendo giocato ma non centrato le opzioni di gioco del 10eLotto, Oro e Doppio Oro, ha potuto realizzare una vincita così importante.

I numeri giocati sono stati: 3, 7, 22, 24, 29, 56, 59, 65, 69 e 77.

La vincita è stata realizza nella ricevitoria di via Felice Orsini, 69, ad Andria. Nel concorso del 26 novembre sono state infatti oltre 3 milioni e mezzo le giocate vincenti.

Il 10eLotto dall’inizio dell’anno ha premiato tutta l’Italia: sono stati infatti già distribuiti premi per oltre 4 miliardi e 55 milioni di euro su tutto il territorio nazionale.

