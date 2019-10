Roma, Gratta e Vinci: vittoria da 2 milioni di euro a Saxa Rubra

La dea bendata arriva a Roma. Maxi vincita al Gratta e Vinci nella Capitale, dove un fortunato ha vinto 2 milioni di euro con un biglietto Nuovo 50X acquistato nel punto vendita di Piazza di Saxa Rubra 3. Lo stesso titolare del locale, Marco Simeoni, non nasconde la sua curiosità (e forse un po' di invidia) per il fortunato: «Non conosco la persona che ha vinto ma mi piacerebbe sapere che cosa farà il vincitore con quella somma», ha detto Simeoni, «Se fossi stato io, avrei iniziato un viaggio intorno al mondo con la mia famiglia, per scoprire i luoghi che da sempre sogno di visitare». In tutto il 2019 il Gratta e Vinci ha distribuito premi per un valore complessivo di 5 miliardi e 490 milioni di euro in tutto il Paese.

Ultimo aggiornamento: 15:48

