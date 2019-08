Incendia la casa della donna che lo ha lasciato: arrestato

Ha dato fuoco alla casa della donna che lo aveva appena lasciato, facendo danni per più di 100mila euro. Per questo motivo stamattina un tunisino di 47 anni è stato arrestato con l'accusa di incendio aggravato. E' successo a Santa Maria di Zevio (Verona). Dopo avere provocato il rogo, lo straniero ha cercato di crearsi un'alibi con una messinscena che ha insospettito i Carabinieri della Compagnia di San Bonifacio che, analizzando le riprese delle telecamere di videosorveglianza nella zona, lo hanno identificato e arrestato. Il fatto risale a Ferragosto, quando l'uomo si era precipitato a casa della ex convivente dicendo di essere stato attirato dal fumo visibile dalla sua abitazione. Sul posto però ha trovato l'ex marito della donna con il quale si è innescata una rissa, poi sedata dai Vigili del fuoco. I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno avviato le indagini. Il racconto del quarantasettenne era contraddittorio. Gli ulteriori accertamenti hanno portato all'ordinanza di custodia cautelare in carcere. La casa della donna è stata dichiarata inagibile, con danni accertati per oltre 100mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA