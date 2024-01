Varese, vandalizzata la targa dedicata a Liliana Segre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La targa commemorativa posta a Saltrio, in provincia di Varese , il 25 aprile 2022 per ricordare il passaggio di Liliana Segre e suo padre in fuga verso la Svizzera, è stata vandalizzata. Il nome della senatrice a vita è stato, ma volontari locali hanno cercato di rimediare riscrivendolo con un pennarello indelebile in modo temporaneo. La targa sarà ricosstruita e il sindaco di Saltrio, Maurizio Zanuso, ha commentato il gesto vandalico come "un atto da imbecilli". Si stanno prendendo misure per proteggere la nuova targa con uno schermo in plexiglass e si spera di posarla simbolicamente il 27 gennaio, nel. L'amministrazione comunale ha inaugurato l'8 dicembre il "Sentiero del Silenzio", il percorso compiuto da Liliana Segre e suo padre durante la fuga verso la Svizzera per sfuggire alla persecuzione nazista, che li portò entrambi nel campo di sterminio di Auschwitz.