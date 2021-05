Uffizi, fumo intenso da canna fumaria: scatta l'allarme. Evacuato il museo

Alla Galleria degli Uffizi, a partire dalle 10,30 di questa mattina, è in corso un'evacuazione precauzionale a seguito dell'uscita intensa di fumo da una canna funaria sul tetto dell'ala di ponente. «Non sembra nulla di grave e i vigili del fuoco sono già sul posto», fanno sapere dal museo. È scattato così l'allarme per mettere in sicurezza l'edificio, il personale e i visitatori. I vigili del fuoco di Firenze sono già sul posto. All'interno del museo ci sono decine di persone ma, si spiega dagli Uffizi, «tutto si sta svolgendo in modo regolare».

La fuoriuscita di fumo intenso da una canna fumaria del museo degli uffizi «non sarebbe nulla grave». È quanto si spiega dai vigili del fuoco che stanno operando anche con un'autoscala collocata nel piazzale delle celebre galleria. Da quanto appreso nel giro di pochi minuti sono state alcune centinaia, sembra 400, le persone che sono state fatte uscire dal museo per precauzione.

