Rieti, fulmine vicino a una casa: un boato e paura ma nessun ferito

RIETI - I Vigili del Fuoco di Rieti sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi nella Frazione di Castelfranco, nel Comune di Rieti, per un principio di incendio all’interno di una abitazione nelle cui vicinanze era caduto un fulmine.

La forte scarica elettrica, accompagnata da un fortissimo boato, ha lambito un serbatoio di g.p.l. interrato sollevando tutt’intorno la terra e arrivando, alla fine del suo percorso, nell’abitazione innescando subito dopo le fiamme all’interno di un vano. I Pompieri della sede centrale, prontamente giunti in posto con più automezzi, hanno immediatamente spento l'incendio e messo in sicurezza l’intera struttura. Sul posto, oltre agli Agenti della polizia di Stato, si è recato anche il funzionario di Guardia del Comando territoriale dei Vigili del Fuoco di Rieti per la valutazione dei danni. Non si sono registrati feriti tra i residenti ma tanta paura per la caduta del fulmine.

