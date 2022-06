Termini, caos in stazione: treni cancellati e ritardi fino a 5 ore. Domani incubo rientro dal ponte

Una indagine per chiarire le cause dell'incidente, i treni che viaggiano ancora con ritardi di oltre un'ora e mezza e un piano per limitare al massimo i disagi ai passeggeri soprattutto in vista dei rientri dopo il ponte del 2 giugno. L'incidente avvenuto ieri a Roma dove una motrice di un treno della linea ad Alta Velocità ha "sviato" nella galleria Serenissima, sta continuando a provocare criticità al traffico ferroviario con massicci ritardi, e anche cancellazioni, dopo quelle registrate ieri. Ferrovie dello Stato è corsa ai riparti ma al momento la tratta dell'Alta Velocità tra la Capitale e Napoli resta chiusa per consentire le verifiche agli uomini della Polizia Ferroviaria, che hanno posto sotto sequestro l'area interessata all'incidente.

L'indagine

I pm di Roma hanno formalmente aperto un fascicolo di indagine e disposto una consulenza tecnica: obiettivo di chi indaga è cercare di effettuare in tempi relativamente brevi tutti i rilievi necessari al fine di poter togliere i sigilli. Operazioni che comunque richiederanno alcuni giorni anche perché nell'impatto la motrice ha divelto un palo della luce trascinandolo al centro dei binari. Anche il Frecciarossa 9311, che era partito nella mattinata di ieri da Torino, è stato posto sotto sequestro. Gli inquirenti stanno analizzando il tratto di binari interessato dall'incidente e in particolare la presenza di eventuali deformazioni o di un problema agli scambi. I magistrati di piazzale Clodio attendono le informative dalle forze dell'ordine intervenute dopo l'incidente e al momento il fascicolo è stato rubricato contro ignoti. Nell'incartamento si ipotizza il reato di delitto colposo di pericolo, definito dall'articolo 450 del codice penale.

Il traffico

Ed il traffico al momento è sospeso anche sulla linea Roma-Pescara. Per i prossimi giorni i treni Alta Velocità in direzione sud saranno dunque deviati sui percorsi alternativi via Cassino e via Formia. Una scelta obbligata che però comporta maggiori tempi di percorrenza che Fs stima intorno ai 100 minuti. I treni instradati sul percorso via Formia non fermano a Napoli Afragola e per questo è stato attivato il servizio navetta per arrivare a Napoli Centrale. I convogli diretti nella Capitale, sempre via Formia, fermano invece alla stazione Tiburtina anziché Termini. Alcuni treni InterCity fermano a Campoleone. Sui social in molti hanno raccontato di questo sabato di «passione» tra attese e ritardi. «Altro che 90 minuti. In alcuni casi i ritardi sono stati superiori a 300 minuti. La cosa più grave è stata la mancanza totale di informazioni - scrive Monica C. su Twitter -. Migliaia di persone alla stazione Termini lasciate senza fornire informazioni nemmeno su presunto orario di partenza». Manuele, ironico, scrive: «Saluti da Tiburtina, dove sono bloccato da ore». E c'è già chi si prepara al peggio, come Nico che afferma: «Ho il treno lunedì che mi è già costato un botto, vorrà dire che mi porterò un libro». Per quanto riguarda il trasporto regionale previste riduzioni dell'offerta e limitazioni di corse. Per il nodo di Napoli sono stati cancellati alcuni treni regionali sulla rotta Napoli-Aversa e Napoli Centrale-Villa Literno. Il banco di prova è comunque atteso per domani. Una giornata da bollino nero dopo il week end «lungo» per la Festa della Repubblica. Il gruppo ferrovie già da oggi, per evitare affollamenti nelle stazioni della Capitale e nel capoluogo partenopeo, ha inviato mail ed sms a tutti i passeggeri dell'Alta Velocità avvertendo dei ritardi, dei possibili disagi e offrendo anche la possibilità di rinunciare al viaggio con il rimborso integrale del biglietto.

La situazione oggi

Andare a Napoli in treno? Un'impresa. Continuano i disagi per chi deve prendere un treno, dopo l'incidente sulla linea Alta Velocità a Roma. Tredici viaggi cancellati, tra le 15.30 e le 18, e ritardi fino a 180 minuti dalla stazione di Roma Termini: Italo delle 15.30 per Napoli Centrale ha accumulato 120 minuti di ritardo, il Frecciarossa delle 16.10 è stato più fortunato: "solo" 60 minuti. Il record spetta a Bari Centrale: 180 minuti di ritardo previsto. Effetto domino: coinvolti anche diversi treni regionali. Traffico sospeso sulla linea AV Roma - Napoli e sulla linea Roma - Pescara.

Per i prossimi giorni, i treni Alta Velocità sono infatti instradati sui percorsi alternativi sulle linee convenzionali Roma Napoli via Cassino e via Formia. Maggiori tempi di percorrenza rispettivamente di 90 e di 60 minuti. I treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Formia non fermano a Napoli Afragola», si legge nell'ultimo aggiornamento di Infomobilità di Trenitalia.

Alta Velocità e Regionali, ritardi fino a 232 minuti

Non solo. Traffico rallentato questa mattina, tra le 9 e le 10, sulla linea Roma-Napoli via Cassino per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea che hanno impedito la regolare circolazione ferroviaria tra Ceprano e Ceccano. Richiesto anche l'intervento delle forze dell'ordine. I treni Alta Velocità e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 30 minuti.

L'InterCity Notte 795 Torino Porta Nuova (delle 13.35) per Reggio Calabria Centrale, per il problema sulla linea Roma Prenestina, ha accumulato 123 minuti di ritardo. Nella tratta opposta delle 21.43 il ritardo ha raggiuto gli 88 minuti. Peggio sull' InterCity 1985 Roma Termini - Siracusa , con arrivo alle 9.36, con 232 minuti di ritardo.

Disagi anche in Puglia: 190 minuti di ritardo

Disagi anche in Puglia dove l'attesa ha toccato i 190 minuti. In particolare, ancora oggi, i due treni in arrivo da Roma Termini a Bari, l'Italo delle 12.05 e il Frecciargento delle 12.11, viaggiano con un ritardo di 70 minuti. L'Italo da Torino Porta Nuova ha sommato 190 minuti di ritardo. «Ancora indisponibile il tratto di linea nei pressi di Roma Prenestina dove nella giornata di venerdì la locomotiva di coda di un treno AV è sviata arrestando la corsa del convoglio. Gli interventi di ripristino dell'infrastruttura ferroviaria da parte dei tecnici RFI saranno avviati appena l'area sarà dissequestrata e resa disponibile dalle Autorità» ha reso noto oggi Ferrovie dello Stato. «I treni Alta Velocità tra Roma e Napoli vengono instradati sulle linee convenzionali via Formia e via Cassino con il conseguente aumento dei tempi di viaggio fino a 100 minuti» è la specifica.

Alta Velocità, nuovo programma della circolazione

Ecco il programma della circolazione dell'Alta Velocità previsto per oggi: 75 treni percorrono la linea Cassino da Bivio Cassino Sud a Roma Termini ed effettuano le fermate di Napoli Afragola e Roma Termini, 89 treni percorrono la linea Formia da Napoli Centrale a Roma Termini. Di questi, 29 di non fermeranno a Napoli Afragola. Tutti questi non fermano a Roma Termini ed effettuano fermata a Tiburtina (54% del traffico «passante» ambito Roma Termini). Trasporto Regionale: nel nodo di Roma sono previste riduzioni dell'offerta e limitazioni di corse, nel nodo di Napoli sono stati cancellati alcuni treni nella rotta Napoli-Aversa e Napoli Centrale-Villa Literno. Potenziata ai massimi livelli l'assistenza ai clienti nella stazione di Roma e Napoli.

Modifiche alla circolazione anche in Emilia Romagna e Trentino

E per domani e lunedì si prevedono altre due giornate potenzialmente complicate. In Emilia Romagna, domenica, dalle 9.01 alle 16.59, sciopero del personale mobile di Trenitalia Tper, proclamato dalle organizzazioni sindacali. L'agitazione - si legge nella nota di Trenitalia - può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni della Lunga Percorrenza ma non sono previste fasce orarie di garanzia. Sciopero anche in Trentino Alto Adige dalle 2 di domenica all'una di lunedì.