Roma, autobus in fiamme su via Laurentina. Atac: «Era in servizio da 16 anni»

Autobus in fiamme su via Laurentina. Alle ore 12,30 circa la squadra operativa dei vigili del fuoco ha inviato la squadra VVF dell’Eur (11/A), di Pomezia (22/A), con al seguito un’autobotte in via Laurentina a Roma in prossimità del civico n.1851 per incendio autobus ATAC linea 073. Nessuna persona è rimasta coinvolta ,le fiamme hanno completamente distrutto la vettura.

La risposta dell'Atac

Un principio di incendio ha coinvolto un autobus della linea 073 in servizio lungo via Laurentina, a Roma. oltre il Grande Raccordo Anulare. A darne notizia è l'Atac spiegando che non ci sono stati feriti. «Il bus - spiega la municipalizzata - era in servizio da 16 anni»