Mercoledì 22 Febbraio 2023, 12:51

L’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia denuncia l'enesimo gesto di matrice islamofoba davanti alla devastazione del centro culturale della comunità musulmana di Tortona, in Piemonte «evittima di un vile e grave attacco».

Il presidente dell'UCOII ha raccontato che due sere fa, ignoti, in piena notte, hanno dato fuoco all’ingresso del centro provocando un incendio doloro che ha subito danneggiato l’interno della struttura. «I danni sono gravissimi. Da parte nostra, c'è solo una piena condanna nei confronti dell’ennesimo gesto di matrice islamofoba» ha detto.

I responsabili hanno firmato l'attentato disegnando, all'ingresso, delle croci capovolte. «Riteniamo che questo fatto sia solo strumentale e di certo non rappresentativo del mondo cristiano con il quale lavoriamo e collaborariamo in armonia da anni sulla strada del dialogo interreligioso. Ci limitiamo ad invitare le forze dell’ordine a fare il possibile per individuare i responsabili assicurandoli alla giustizia».

Lafram ha aggiunto: «L'odio anti-islamico trova terreno fertile in contesti degradati e privi di conoscenza della nostra comunità e religione. Voglio ringraziare il primo sindaco di Tortona, Federico Chiodi per le parole di condanna e per il gradito riconoscimento della comunità islamica locale, sempre a disposizione della collettività. Preghiamo l’Altissimo che illumini le coscienze degli autori di questo orribile gesto e dia serenità alla nostra comunità».