Ramadan 2024: quando inizia, il digiuno e gli orari dell'Iftar nelle principali città italiane

Che cos’è il Ramadan?

Ramadan è un mese sacro, è il nono mese del calendario lunare dell'Islam. Per i musulmani (adulti e sani) vuol dire digiuno dall’alba al tramonto (Iftar). Significa non bere, non mangiare, dedicarsi alla preghiera (quattro in un giorno), alla lettura del Corano e alla carità (Sadaqa).

Molte associazioni musulmane, anche in Italia, stanno proponendo di devolvere le offerte dei credenti alla popolazione di Gaza.

Il mese di Ramadan dura 29 o 30 giorni e il periodo in cui cade varia ogni anno. Questo perché dipende dal calendario lunare, che è di circa 10 o 11 giorni più corto rispetto al calendario gregoriano comunemente usato.