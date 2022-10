Torino, studentessa 23enne aggredita nella sua stanza al campus universitario. «Ha sentito bussare alla porta e ha aperto». È ricoverata in ospedale

Una studentessa 23enne è stata colpita alla testa da un giovane di origine africana e ora è ricoverata in ospedale. L’episodio è accaduto ieri poco dopo mezzanotte nella residenza universitaria «Paolo Borsellino». È originaria di Messina, ed è Torino per ragioni di studio, la giovane che ieri sera è stata aggredita in un residence universitario dell'Edisu nel capoluogo piemontese. Sul caso sta indagando la polizia.

Roma, giovane tirocinante violentata durante il turno di notte da un infermiere all'Umberto I: l'uomo denunciato è stato sospeso dal servizio

Tornino, studentessa aggredita nel Campus universitario

Secondo le prime informazioni l’aggressore è un uomo che si è introdotto nel residence. La giovane, che è originaria di Messina, avrebbe aperto la porta dopo aver sentito bussare pensando che si trattasse di un altro studente. Questa, secondo quanto si apprende dalla prima ricostruzione dell'aggressione.

La squadra Mobile della questura di Torino sta indagando su una presunta violenza sessuale avvenuta nella notte tra sabato e domenica all’interno della residenza universitaria «Paolo Borsellino», struttura gestita da Edisu, che si trova vicino al Politecnico. In base alle prime ricostruzioni, la vittima è una 23enne che è stata colpita alla testa dal suo aggressore, probabilmente un uomo di origine africana sui 25 anni, riportando un grave trauma cranico.

Pitone di 7 metri ingoia una donna, la scoperta choc del marito: il corpo intatto nella pancia dell'animale, le foto incredibili

Le indagini

Sembra che la studentessa non conoscesse il giovane che si è introdotto nella sua stanza, ma su questo punto sono ancora in corso accertamenti da parte della polizia. A dare l’allarme sarebbe stata la ragazza che adesso è stata ricoverata in ospedale. Gli agenti della Mobile, coordinati dal dirigente Luigi Mitola, stanno cercando di ricostruire che cosa sia esattamente successo e stanno eseguendo rilievi e controlli, anche sulle telecamere di videosorveglianza, per individuare l’aggressore. «Un episodio gravissimo - dichiara il sindaco Stefano Lo Russo - che ci lascia sgomenti. Le forze dell’ordine stanno cercando il responsabile e hanno tutto il nostro sostegno. Esprimo la nostra vicinanza e la solidarietà alla giovane studentessa».

Rapina ad Assago: Luis, il cassiere per caso e la laurea nel lockdown

Le dichiarazioni

«Sono stato subito informato di quanto accaduto e mi sono recato sul posto. Resto in contatto costante con le forze dell'ordine che stanno cercando il responsabile di questo gravissimo fatto. La mia solidarietà alla studentessa e alla famiglia». È quanto dichiara Alessandro Ciro Sciretti, presidente di Edisu Piemonte, in merito all'aggressione di una studentessa avvenuta la scorsa notte in un residence universitario a Torino.