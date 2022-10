Sabato 29 Ottobre 2022, 07:23 - Ultimo aggiornamento: 07:27

Volenteroso, sorridente, sempre pronto a dare una mano. E lo dimostra il fatto che giovedì scorso alle sei e mezza di sera, orario di punta al supermercato del centro commerciale Milanofiori, Luis Fernando Ruggieri si trovasse in cassa. Non era il suo ruolo, lavorava in reparto, ma si è prestato ben volentieri ad aiutare i colleghi. Luis Fernando, 46 anni, origini boliviane, è stata l'ultima persona aggredita da Andrea Tombolini e con lui, forse per la posizione o la concitazione, è stato particolarmente feroce. Una coltellata affondata nel fianco, l'altra al petto. Ruggieri cade a terra, tra i sacchetti sotto la cassa e gli espositori di gomme da masticare. Le telecamere di sicurezza riprendono l'aggressore che vaga ancora per qualche istante, urlando, e i clienti che fuggono alla vista dei corpi e del sangue sul pavimento. Luis Ruggieri, dicono ora i colleghi tra le lacrime, si è trovato nel posto che non era il suo al momento sbagliato.



LA LAUREA

Quando sono arrivati i medici del 118 era già in arresto cardiaco ed è morto mentre l'ambulanza correva verso l'ospedale. Il padre Federico Ruggieri ora stenta a parlare, il pianto ha il sopravvento. «L'ho adottato da piccolino - racconta - L'ho amato sempre e lui mi voleva un bene dell'anima». La cosa più bella di Luis, ricorda, è che «ha sempre cercato di migliorarsi». A cominciare dagli studi. Ruggieri non era una persona che si accontentava, alzava sempre l'asticella. Dopo la maturità scientifica al liceo Piero Bottoni, negli anni 90 si iscrive a Ingegneria informatica al Politecnico di Milano, interrompe gli studi per lavorare ma durante l'isolamento della prima ondata di Covid ne approfitta per ricominciare con Scienze biologiche.

«Per non far passare il tempo in attesa di un lavoro nel periodo del lockdown ho iniziato di nuovo a studiare. Per interesse privato e in futuro vedremo. Ho scelto un'università on line per non ostacolare eventuali opportunità lavorative come questo percorso in Carrefour», spiegava lui stesso. Dal 2017 abitava con la compagna a Trezzano sul Naviglio, nell'hinterland di Milano, l'estate scorsa la relazione naufraga e lui si trasferisce in città. La sua carriera lavorativa è soprattutto nella grande distribuzione organizzata. Prima all'Esselunga per oltre vent'anni, poi alcune brevi esperienze in altre aziende e tre anni fa, l'assunzione al Carrefour. All'ipermercato di Assago era addetto alle vendite.

Come spiega nel suo profilo LinkedIn: «Rifornisco il reparto scatolame, drogheria, grocery, profumeria con l'ausilio di transpallet e muletti elettrici». Niente pagamenti quindi, in genere presidiava il reparto acque minerali, dove i contatti con il pubblico sono sporadici. Ma ogni tanto capitava che sostituisse qualche collega e così è accaduto giovedì, come conferma la collega Giovanna Fontana: «È stato sfortunato. A volte gli chiedevano di aiutare in cassa, può succedere quando c'è folla». E lui non diceva mai di no.



L'ULTIMO FENDENTE

Ma due giorni fa si è trovata di fronte Tombolini. «L'aggressore - ricostruisce la tempistica il comandante provinciale dei carabinieri di Milano, Iacopo Mannucci Benincasa - raggiunge il supermercato alle 18.35, si muove in questi spazi cercando qualche cosa, fino a che si sofferma sugli scaffali dove ci sono dei coltelli da cucina confezionati in scatole. Ne estrae uno. Ci sono urla, grida, sangue e persone che corrono. Tutto si conclude alle 18.43, davanti alle casse». A terra sono riversi il calciatore del Monza Pablo Marì, Franco Caddeo e Francesco Rizzini, ricoverati in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. «L'aggressore viene buttato sul pavimento nell'atto di colpire e subito disarmato», spiega il colonnello. In totale, «passano neanche otto minuti da quando accede all'area del supermercato a quando viene bloccato». L'ultimo colpo di Andrea Tombolini è per Luis Fernando, cassiere per caso, «che viene ferito mortalmente al fianco destro».