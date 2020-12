Un vigile del fuoco è morto durante un intervento per la messa in sicurezza di un palo pericolante della linea elettrica, a Nulvi, in provincia di Sassari. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incidente ma sembra dalle prime informazioni che il vigile del fuoco sia rimasto folgorato. Arrivato in mattinata il messaggio di cordoglio del Presidente Mattarella in una comunicazione al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco «Con profonda tristezza ho appreso la notizia».

Chi era

Si chiamava Tonello Scanu, 54 anni, di Ossi, il vigile del fuoco morto questa mattina nelle campagne di Nulvi, in località «Pala 'e colora», lungo la strada che collega il centro abitato alla provinciale dell'Anglona. L'incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle 8. La squadra dei pompieri del comando provinciale di Sassari era intervenuta perché le avverse condizioni metereologiche hanno provocato il distaccamento di un cavo elettrico da un palo poco distante dal paese. Sulla precisa dinamica dell'incidente stanno investigando i carabinieri della compagnia di Sassari, cui sono affidate le indagini disposta dalla Procura, che ha formalmente aperto un'inchiesta. Tonello Scanu era vicecoordinatore ed era in servizio al comando provinciale dei vigili del fuoco di Sassari.

È con grande dolore che la famiglia dei #vigilidelfuoco chiude questo anno. Il Capo Dipartimento Laura Lega e il Capo del Corpo Fabio Dattilo si stringono alla famiglia e ai colleghi di Tonello Scanu, che ha perso la vita stamattina a Nulvi (SS) durante un intervento di soccorso pic.twitter.com/3lGObXgoy9 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 28, 2020

IL CORDOGLIO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Il Dipartimento della Protezione Civile esprime profondo cordoglio per la scomparsa sul luogo di lavoro di Tonello Scanu «Nel porgere le più sentite condoglianze ai familiari per la grave perdita - si legge in una nota - il Capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, rinnova la stima e la gratitudine per tutti coloro che quotidianamente contribuiscono alla tutela del territorio e soprattutto alla salvaguardia di vite umane anche a rischio della propria».

IL MESSAGGIO DI SERGIO MATTARELLA

«Con profonda tristezza ho appreso la notizia dell'incidente nel quale, durante un intervento operativo in provincia di Sassari, ha perso la vita il Vigile del Fuoco Coordinatore Tonello Scanu. Nell'esprimere a lei e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco la mia solidale vicinanza in questo doloroso momento, la prego di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio». SI legge nel messaggio inviato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Prefetto Laura Lega.

Ultimo aggiornamento: 13:47

