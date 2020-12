Alberi caduti e rami pericolanti, il maltempo impegna i vigili del fuoco sul territorio della provincia di Perugia

PERUGIA – Maltempo, raffica di interventi per i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Perugia e dei Distaccamenti Territoriali. Perugia, Spoleto, Foligno e Todi sono i Comuni attualmente più interessati. La maggior parte delle richieste sono per alberi caduti o pericolanti. A Foligno, per consentire gli interventi, grazie alla collaborazione della Polizia Locale, alcune strade sono state interdette al transito e la circolazione deviata, causa anche alberi caduti su auto in sosta, su viabilità alternativa.

Ultimo aggiornamento: 12:59

