Tiktok, pubblica un video senza il velo, 16enne picchiata dal padre. Si salva con un sms all'amica: «Aiutami»

Ha pubblicato su TikTok un video in cui appariva senza il velo a coprirle la testa, per questo il papà l'ha picchiata facendola finire in ospedale. Accade a Brescia, protagonista suo malgrado una ragazzina di 16 anni di origini egiziane, "colpevole" di aver postato le sue immagini senza il tradizionale velo islamico.

Il messaggio di aiuto

Secondo quanto ricostruito dal Giornale di Brescia l'episodio è accaduto ieri sera a Brescia: ad avvisare il genitore del video senza velo della figlia sono stati alcuni familiari in Egitto. La ragazza è stata picchiata con schiaffi e colpi alla schiena, ed è riuscita a salvarsi solo perché ha inviato un messaggio d'aiuto ad un'amica che ha avvisato il 112.



La ragazzina stata trasportata prima in ospedale e poi in una comunità protetta. Il padre è stato al momento denunciato a piede libero. Sul caso indagano i carabinieri, intervenuti nell'abitazione della famiglia di origini egiziane, e la Procura di Brescia.