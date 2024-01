Test di medicina, rinviata la sessione di febbraio: come cambia il Tolc e quando si farà la prova

Slitta la prima sessione dei test di Medicina del 2024, in programma a febbraio. La prova d'ingresso si terrà, con ogni probabilità, fra marzo e aprile. Questo perché il tanto discusso Tolc Med verrà rimodulato. La novità principale riguarda le domande del test, che saranno estratte da una banca dati pubblica che include migliaia di quesiti. A predisporla, proprio in queste settimane, il Cisia (consorzio interuniversitario per i sistemi integrati di accesso).

Test di Medicina 2024, tutte le novità

Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, intende superare il sistema del Tolc Med, archiviandolo già dalle prossime prove.

L'intenzione del Mur, a fronte della situazione che si è venuta a creare, è quella di accelerare il più possibile per non arrivare troppo a ridosso dell'esame di maturità, con gli inevitabili disagi per gli studenti. Dall'emanazione del decreto alla data di svolgimento del Tolc Med devono passare 60 giorni. Per febbraio, dunque, «non ci sono più i tempi tecnici, a causa dei vari ricorsi presentati e delle modifiche che si stanno apportando al sistema dei Tolc, gestito dal consorzio Cisia, per le parti che si possono migliorare. Non appena saranno concluse queste modifiche - fanno sapere dal Mur - ci sarà il decreto con le date» per i test.

I ricorsi

Il Tolc Med, gestito dal consorzio Cisia dall'anno scorso, ha sostituito la prova unica nazionale. È finito nell'occhio del ciclone dopo le migliaia di ricorsi al Tar presentati da altrettanti aspiranti medici. In attesa che la partita giudiziale faccia il suo corso, una prima conseguenza è il rinvio della prima sessione in calendario nel 2024 originariamente attesa per febbraio.