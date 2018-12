Terrorismo, il 20enne somalo arrestato a Bari «è affiliato a gruppo armato». Caccia a un complice

Mohsin Ibrahim Omar, noto come Anas Khalil, il 20enne somalo in carcere a Bari dallo scorso 13 dicembre per terrorismo internazionale, è ritenuto dalle agenzie per la sicurezza Aisi e Aise come affiliato al Daesh in Somalia e in contatto con una sua cellula operativa. È quanto emerge dalle indagini della Digos della Questura di Bari, coordinate dalla Dda.



Le indagini sono state svolte dalla Digos della Questura di Bari, coordinate dalla Dda e sotto il coordinamento a livello centrale del Servizio per il Contrasto al Terrorismo Esterno della Dcpp/Ucigos con il supporto dell'Aisi e del Federal Bureau of Investigation statunitense (FBI) ed hanno consentito di documentare la «totale adesione dello straniero all'ideologia del cosiddetto stato islamico - spiegano gli inquirenti - e la sua organicità alla componente armata somalo-keniota di Daesh».



Sui social, in particolare Facebook, il giovane avrebbe diffuso foto e post di «esaltazione al martirio» e sono stati raccolti elementi relativi all'attività di «intenso indottrinamento su un altro straniero in corso di identificazione, al quale - dicono gli investigatori - impartiva vere e proprie istruzioni teorico-operative sul concetto di jihad armato».

