Terremoto di 2.8 in Alto Adige: allarme a Bolzano, Vipiteno e Merano

Un terremoto di magnitudo 2.8 è stato registrato in serata, alle 19.42, a 2 km da Moso in Passiria in provincia di Bolzano. Il sisma è stato registrato dall'Ingv a una profondità di 13 km. Allarme tra la popolazione soprattutto a Vipiteno e Merano dove la scossa è stata avvertita più distintamente.





Un altro terremoto di magnitudo 4.8, secondo l'istituto sismologico europeo Csem, si è verificato alle 18.24 (19.24 ora italiana) in mare, a un centinaio di chilometri dall'isola di Creta, in Grecia e a circa 400 da Izmir, in Turchia. Al momento non si ha notizia di danni alle cose o alle persone.

Ultimo aggiornamento: 20:49

