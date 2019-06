Terremoto, forti scosse all'alba tra Albania e Grecia: paura e gente in fuga. Avvertito anche in Puglia

Paura all'alba per una serie di forti terremoti registratI dall'ente geologico statunitense al confine tra l'Albania e la Grecia. Il terremoto è stato avvertito anche in Puglia. La scossa più forte, di magnitudo 5.2 gradi Richter, è stata rilevata alle 6.26 italiane a una decina di chilometri dalla città albanese di Mborje e a una quarantina da quella greca di Kastoria, a una profondità di 10 chilometri. A questa sono seguite due scosse di magnitudo 4.9 e 4.8. Grande paura tra la popolazione delle zone interessate: con gente che ha lasciato precipitosamente le case e si è riversata in strada.

Nuovo #terremoto di magnitudo 4.9 mb (profondità 10.1 Km) in zona Confine Grecia-Albania (GRECIA, ALBANIA) Fonte #INGV https://t.co/QjI4lsnHhW — Terremoti Live (@TerremotiLive) 1 giugno 2019

