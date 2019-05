Ultimo aggiornamento: 01:51

Un terremoto di magnitudo 3.8 è stato avvertito all'1.31 di notte in provincia di Reggio Calabria. Il sisma, a profondità di soli 10 km, è stato avvertito dalla popolazione in un'area molto vasta, da Vibo Valentia a Reggio Calabria e persino a Messina. Allarme tra la popolazione sui social network, molti hanno lasciato le loro case. Per ora non sono segnalati danni a persone o cose. L'epicentro a 3 chilometri da San Pietro di Caridà.