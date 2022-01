Terremoto Calabria di 4.3: paura a Vibo Valentia, Lamezia, Cosenza e Catanzaro. Scuole e uffici evacuati

Terremoto in Calabria di magnitudo ML 4.3. La scossa è stata registrata nel Tirreno ed avvertita sulla costa calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria, ma anche a Cosenza e Lamezia). La scossa, registrata alle 10.19 a profondità di 9,9 km, è stata avvertita dalla popolazione in una vasta area della costa calabra tirrenica. Il sisma é stato avvertito, in particolare, nella zona del vibonese, dove è stato localizzato l'epicentro. . La scossa ha interessato, comunque, una vasta zona della Calabria. È stata avvertita distintamente anche a Lamezia Terme e Catanzaro e lungo la fascia tirrenica cosentina.

Grazie Antonella, è durato un bel po' comunque dipende dalla zona si dice che l'epicentro sia stato a Vibo Valentia, io mi trovo a Cosenza ... ballava un po tutto 🙏🏼 #Terremoto — S@nte (@sant_px) January 20, 2022

Scuole evacuate

Molte scuole e uffici sono stati fatti evacuare a causa della scossa di terremoto di magnitudo 4.3 registrata in molti centri della Calabria. Nella maggior parte dei comuni in cui é stato avvertito il sisma gli alunni delle scuole elementari sono stati raccolti in luoghi aperti adiacenti gli istituti. Le operazioni di sgombero si sono svolte, comunque, ordinatamente e non si registra alcun ferito. Molte persone che si trovavano in casa sono uscite in preda a forte allarme. Le forze dell'ordine hanno avviato accertamenti per rilevare eventuali danni, che al momento, comunque, non vengono segnalati.

La stima, provvisoria, proviene dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia.