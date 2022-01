Terremoto in Calabria: evacuati uffici e scuole nella zona di Vibo Valentia

Lezioni sospese e scuole evacuate in molte zone della Calabria dove è stato registrato il terremoto di magnitudo 4.3 che ha avuto come epicentro la provincia di Vibo Valentia ma che è stato avvertito in larga parte della Calabria. Non si registrano feriti né danni alle cose. A Lamezia Terme è stato temporaneamente interrotto anche il processo Rinascita-Scott, in corso nell'aula bunker. La scossa ha provocato paura fra la gente, che in molte zone, non solo dove si è registrato l'epicentro del sisma, si è precipitata in strada dai loro uffici.