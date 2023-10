Terremoto Campi Flegrei di 2.9, avvertito da Pozzuoli a Napoli: epicentro alla Solfatara

Terremoto ai Campi Flegrei anche oggi. Continua lo sciame sismico che sinora ha registrato il picco il 27 settembre con una scossa di 4.2. Oggi alle 15.33 l'Ingv ha registrato un terremoto di magnitudo 2.9 a profondità di soli due chilometri. L'area è ancora una volta quella della Solfatara a poca distanza in linea d'aria da Pozzuoli e dal cratere degli Astroni.

Sciame sismico Campi Flegrei, dal bradisismo "lungo" al rischio eruzione vulcanica: cosa sappiamo

Terremoto avvertito a Napoli

Oltre che nell'area flegrea, il sisma è stato avvertito distintamente anche ai piani alti di diversi quartieri di Napoli. In seguito all'evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. Così la Protezione Civile: «Dalle ore 15.33 di oggi, domenica 1 ottobre, come segnalato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei.