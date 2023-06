Terremoto in provincia di Frosinone, scossa 3.2 a Posta Fibreno. «Avvertito in maniera chiara, c'è molta preoccupazione»

Una scossa di terremoto è stata avvertita oggi alle ore 12.27 in provincia di Frosinone. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), l'intensità della scossa è di 3.2 gradi della scala Richter. L'epicentro è nel territorio del comune di Posta Fibreno, in direzione Campoli Appennino nella Valle di Comino. Al momento non si segnalano danni o feriti: ai centralini dei vigili del fuoco sono arrivate diverse chiamate ma solo per segnalare l'episodio.

Terremoto oggi a Posta Fibreno

«Abbiamo avvertito in maniera molto chiara la scossa - dice il sindaco Adamo Pantano - in paese c'è molta preoccupazione, considerati i precedenti, per ora non abbiamo segnalazioni di danni».

La faglia che passa tra Posta Fibreno e Campoli Appennino è da tempo sotto osservazione degli esperti dell'Ingv: il territorio della zona Est della provincia di Frosinone è ad alto rischio sismico al punto che nell'università di Cassino esiste una cellula dell'Ingv.