Terremoto Campi Flegrei, paura e gente in strada: «Che botta!». Le segnalazioni social: «Si torna a ballare»

Paura e gente in strada ai Campi Flegrei, per la scossa di terremoto magnitudo 3.4 registrata questa mattina (3 marzo) poco dopo le 10. Il sisma è stato distintamente avvertito anche a Napoli, soprattutto nelle aree limitrofe e nei quartieri di Pianura e Fuorigrotta, anche ai piani più bassi degli edifici. Sui social in tanti hanno manifestato la loro paura e in alcuni centri urbani, come a Pozzuoli, c'è chi si è riversato in strada.

Terremoto Campi Flegrei, scossa 3.4 avvertita fino a Napoli: paura e gente in strada

Terremoto Campi Flegrei oggi: paura sui social

«Che botta!», scrive un utente su X, dove in molti parlano di un boato che ha preceduto la scossa. «Si torna ballare», commenta amaramente qualcuno, che deve ormai averci fatto l'abitudine ai frequenti eventi sismsici nella zona.

Alcuni temono che la concomitanza del terremoto con la partita Napoli-Juventus in programma allo stadio di Maradona di Fuorigrotta, proprio in prossimità dei Campi Flegrei, possa creare problemi di ordine pubblico.