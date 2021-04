Terremoto, sciame sismico tra Pozzuoli e Napoli: diversi boati ma nessun danno

Uno sciame sismico è in corso nell'area flegrea dalla serata di ieri. Registrate dieci scosse nell'arco della notte con l'evento di maggiore intensità alle 4.08 di magnitudo 1.9 con epicentro nell'area di Agnano Pisciarelli, nelle immediate vicinanze del vulcano Solfatara, a profondità di 2mila e 100 metri. I movimenti tellurici sono stati accompagnati da boati e sono stati avvertiti dalla popolazione soprattutto dell'area epicentrale e del litorale tra via Pozzuoli ed i quartieri occidentali di Napoli.

Al momento non sono stati rilevati danni a persone e cose. L'ultimo evento di maggiore rilievo era stato registrato il 31 marzo scorso con una scossa di magnitudo 2.2. Tutti gli eventi sono legati al fenomeno del bradisismo flegreo che viene monitorato costantemente dai tecnici dell'Osservatorio Vesuviano e dalla Protezione Civile Nazionale. Secondo i dati diffusi dall'INGV dallo scorso settembre il suolo a Pozzuoli e nell'area flegrea si sta sollevando con un ritmo di 13 mm al mese.

