Terremoto Campi Flegrei, in 60mila allo stadio per Napoli-Real Madrid. «Panico è l'unica minaccia». Appello ultras: «Lasciare libere le scale»

È in progamma stasera allo stadio Diego Armando Maradona la partita fra Napoli e Real Madrid. L'impianto si trova a Fuorigrotta, a una manciata di chilometri dai Campi Flegrei, dove ieri sera si è verificato un terremoto di magnitudo 4. Allo stadio sono attese quasi 60mila persone e le autorità locali stanno rivolgendo appelli nei confronti di cittadini e tifosi a mantenere la calma in caso di una nuova scossa.

Napoli-Real Madrid, nessun allerta per i Campi Flegrei

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha fatto chiarezza sulle condizioni dell'impianto, rassicurando tutti coloro che stasera assisteranno dal vivo alla partita di Champions League: «Lo stadio dal punto di vista strutturale non ha nulla - ha detto - così come noi ci aspettavamo viste le sue caratteristiche strutturali.

L'assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza è intervenuto ai microfoni di Radio Crc: «Abbiamo fatto un sopralluogo allo stadio Maradona dopo il terremoto di questa notte, non mi aspettavo nulla e nulla abbiamo trovato, neanche una crepa. Lo stadio sta bene, è pronto ad accogliere Napoli-Real Madrid».

L'unica minaccia per la sicurezza è rappresentata solo da un'eventuale reazione scomposta della gente se, malauguratamente, dovesse esserci una nuova scossa: «Il timore può essere una crisi di panico o qualcosa del genere - ha spiegato l'assessore -. La cosa che mi sento di dire è mantenere libere le scale, chiedo a tutti i tifosi, specie quelli delle curve, di evitare di stare sulle scale. Ci saranno più steward stasera, da 500 a 750, ma davvero chiedo a tutti di lasciare libere le scale. Per i 55mila tifosi c’è sicurezza, tutto è progettato per dare sicurezza, altrimenti non avremmo avuto l’ok di tutti gli organismi».

L'appello degli ultras

Un appello è arrivato anche da un gruppo ultras del Napoli: «Ci auguriamo che eventuali vibrazioni stasera siano dettate unicamente dalla rete gonfiata dalle nostre azzurre casacche, ma chiediamo di gestire il panico eventualmente ci sia un allarme vero o falso».

Comunicato degli Ultras 1972, Curva B, sulla questione sicurezza. pic.twitter.com/UamGsnGfxV — Napoli Network (@napoli_network) October 3, 2023

Il comunicato prosegue: «Il panico è l'unico pericolo che può causare danni specie in presenza di molti bambini. Invitiamo a lasciare le scale libere come da protocollo e di non aver patemi legati ad altre situazioni».