Il Recovery Fund anche per la ricostruzione di Amatrice. È l’annuncio del premier Giuseppe Conte. E lo fa al centro del campo di calcio del paese terremotato, appena finisce la cerimonia per i 4 anni dalla catastrofe. Parla con i familiari delle vittime il capo del governo, li rassicura, qualcuno di loro è molto arrabbiato - «Ci avete abbandonati» - ma i poi sono delusi, amareggiati, disillusi: «Qui è tutti fermo, tante promesse per nulla, signor presidente». E Conte: «Avete ragione a lamentarvi. Ma quando arriveranno quei quei Ue, li integreremo con i finanaziamenti già in campo e tutto andrà meglio. Il Recovery Fund ci aiuterà. Ma non è solo questione di soldi quella di Amatrice. È anche questione di norme più veloci, di procedure più spedite. E con le ordinanze del commissario Legnini, il decreto Rilancio 2 e il decreto Semplificazioni ora tutto andrà molto più veloce contro i blocchi burocratici. Riavrete il vostro paese».



