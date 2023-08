Terremoto ad Amatrice, Giorgia Meloni: «Ricostruire è un obbligo delle istituzioni, ma anche un volano per l'economia»

Per il settimo anniversario del terremoto ad Amatrice, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha diffuso una nota: «A sette anni dal sisma che alle 3.36 del 24 agosto 2016 ha colpito il Centro Italia, la ricostruzione è ancora incompiuta. E una ferita che non si è chiusa e fa ancora male».

«In quella terribile notte, una forte scossa ha dato il via a una sequenza distruttiva che si e protratta fino ai primi giorni del 2017 e che ha coinvolto un territorio molto vasto della nostra Nazione.

«Molto rimane da fare per rispondere al desiderio dei nostri connazionali di continuare a vivere dove sono nati e cresciuti. L'Appennino centrale è il cuore d'Italia e chi lo vive è un popolo orgoglioso e capace di rialzarsi. Il nostro dovere è sostenere questo percorso di rinascita sociale ed economica con risposte concrete e interventi efficaci - aggiunge -. Perché ricostruire i territori colpiti dal terremoto non è solo un obbligo morale delle Istituzioni, ma può rappresentare anche uno straordinario volano per l'economia nazionale. Una sfida enorme ma che, tutti insieme, possiamo vincere».