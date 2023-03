Taser, bodycam, droni e anti-droni per ridurre le morti: ecco le nuove tecnologie che potrebbero usare le forze dell'ordine

Il taser compie un anno da quando è entrato in servizio. Nel presente, ma soprattutto nel futuro, potrebbero avere un ruolo importante così come bodycam, droni e antidroni. Tali tecnologie ridurrebbero del 50% i rischi di morte di civili e forze dell'ordine secondo i dati emersi a Roma in occasione dell’Axon Tech Summit.



Taser, il bilancio del primo anno

In più dell’80% dei casi a fermare il soggetto è la sola vista del Taser. A un anno dalla sua adozione anche in Italia, è stata sufficiente l’estrazione del Taser da parte delle forze dell’ordine per intervenire efficacemente e neutralizzare il soggetto, senza necessità di utilizzare il dispositivo. Questi solo alcuni dei dati emersi oggi a Roma in occasione dell’Axon Tech Summit, convention dove Istituzioni, forze dell’ordine ed esperti hanno fatto il punto su sicurezza e ordine pubblico e le tecnologie più all’avanguardia nel settore.

All’evento sono intervenuti tra gli altri Valentino Valentini, Viceministro delle Imprese e del Made in Italy; Ettore Rosato di Italia Viva, rappresentanti del Ministero della Giustizia e delle forze dell'ordine, Luca Mascelloni, Country Manager di Axon Italia e Loris Angeloni, Managing Director di Axon Italia.

Ad oggi sono ben 5000 i Taser in dotazione presso le squadre di Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza in tutta Italia; mentre circa 200 i Comuni nei quali le forze di Polizia locale utilizzano quotidianamente uno o più dispositivi tra Taser, bodycam, droni e anti-droni.

Cosa è Axon

Axon, la multinazionale Usa leader nelle soluzioni tecnologiche per le forze dell’ordine e fornitore ufficiale delle nostre forze dell’ordine, ha annunciato di voler investire nel nostro Paese. Nei prossimi mesi verrà presentato il piano industriale con la strategia di sviluppo e investimenti in Italia.

«Abbiamo la volontà di investire in Italia per renderla un punto di riferimento per l’Europa nello sviluppo del software. Per Axon significa investire in talenti, in nuovi posti di lavoro, in crescita e innovazione. Lavoriamo alla sicurezza dei cittadini e delle forze dell’ordine: puntiamo a ridurre del 50% le morti tra gli agenti e i civili a seguito di scontri con armi da fuoco entro il 2033», cosi Luca Mascelloni, Country Manager di Axon Italia.

Fondata in Arizona nel 1993 e oggi quotata al Nasdaq, Axon è presente in oltre 100 paesi nel mondo con 1650 dipendenti, un fatturato di oltre 700 milioni di dollari e una rete di oltre 18.000 agenzie di pubblica sicurezza. Dal 2021, Axon è fornitore ufficiale dei Taser per il Ministero dell’Interno, in particolare Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza e collabora con diverse città e polizie locali in Italia per la fornitura di Taser e bodycam. L’azienda realizza Taser e cartucce appositamente per l’Italia, in base ai requisiti richiesti dal Ministero dell’Interno e dal Ministero della Salute.

In Italia il Taser è stato introdotto il 14 marzo 2022 dopo un lungo periodo di sperimentazione svolta da parte di tutte le forze dell'ordine nazionali e in varie città. La sperimentazione si è conclusa con uno studio dell'Istituto superiore di sanità sui potenziali rischi nell'utilizzo del Taser che ne ha dimostrata l'efficacia come strumento di deterrenza e di intervento. Il Taser viene utilizzato come strumento di de-escalation. Tutte le forze dell’ordine sono tenute a seguire un protocollo ben definito finalizzato a calmare la situazione nel modo migliore possibile. Il Taser, che è di colore giallo proprio per renderlo estremamente visibile e distinguerlo chiaramente da un’arma da fuoco, viene prima di tutto mostrato. Poi viene attivato l'arco elettrico, che produce un rumore molto forte e caratteristico, oltre a essere molto visibile e, infine, se il soggetto non collabora viene eventualmente attinto dai dardi e disarmato.

Le nuove tecnologie

Oltre agli strumenti a impulsi elettrici, l’azienda fornisce altre soluzioni professionali tecnologicamente avanzate che esporta in tutto il mondo, tra cui videocamere indossabili con una piattaforma dedicata, soluzioni drone e anti-drone, software di gestione delle prove, soluzioni per le vetture degli operatori di polizia e sale interrogatori. Le soluzioni offerte da Axon sono sicure ed efficaci, assicurano efficientamento dei processi e salvaguardano la privacy e la sicurezza dei dati. Pensate principalmente per la pubblica sicurezza, possono anche utilizzate anche in altri ambiti: dalla giustizia alla difesa, dalla polizia ferroviaria alle guardie giurate, dagli eventi sportivi ai trasporti, dalla salute ai settori energia e ambiente.

Al via la sperimentazione delle pistole #taser in Italia.



Un dato: le morti correlate alla #pistolaelettrica sono state oltre 1.000 nel nord-america, dove si usa da neanche 20 anni.https://t.co/AUC0c8s0KW — Amnesty Italia (@amnestyitalia) September 5, 2018

Non a caso Axon ha di recente collaborato con l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia in una sperimentazione per la fornitura di videocamere indossabili capaci di trasmettere in tempo reale le immagini del pronto intervento agli operatori sanitari. Le opportunità di sviluppo offerte da Axon per istituzioni e aziende sono numerose e in costante evoluzione, in linea con l’evoluzione dei tempi e al passo con il rapido mutamento della tecnologia e degli scenari geopolitici internazionali.