Supermercati aperti a Pasquetta oggi 10 aprile: l'elenco dei negozi e tutti i siti web per non fare viaggi a vuoto

Supermercati aperti a Pasquetta, magari per fare la spesa dopo essere rientrati da una gita di Pasqua e il frigorifero è vuoto? Escluse le località turistiche, nel resto d'Italia il vento del "sempre aperto" è in calo, ma non mancano catene di supermercati e negozi che restano comunque aperti, sia pure con orari modificati. Ad esempio Pam, Esselunga e Bennet, mentre i negozi Decò prevedono mezza giornata di servizio.

Prima di partire sempre meglio, tuttavia, contattare il supermercato o consultare i siti web (vedi sotto) e studiare un'alternativa.

I supermercati Pam oggi risultano in gran parte aperti fino alle 20 o alle 21; lo stesso vale per i punti vendita di Esselunga, Lidl e Bennet; Decò terrà aperti i negozi solo nella mattinata; Coop, organizzata per reti macroregionali, terrà aperta i supermercati dalle 9 alle 20, ma non al 100% e lo stesso vale per Conad e Carrefour. Lo stesso vale per Tuodì e MD. Per Despar e Crai situazione diversa città per città. Aldi prevede oggi l'apertura con orario festivo e così anche Famila.