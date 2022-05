Superenalotto, il montepremi record sfiora i 200 milioni: è il più alto del mondo

In tutta Italia è già partita la caccia alla sestina vincente e sale la febbre del jackpot. Nell'estrazione di stasera sarà in palio al superenalotto la cifra record di 198,8 milioni di euro (per chi centra il "6"), il montepremi più alto di tutte le lotterie mondiali. Un jackpot che si avvicina alla cifra record dei 209 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019, la più alta di sempre nei 25 anni di storia del superenalotto.

L'ultimo 6 vinto un anno e mezzo fa

Ad oggi è un anno e mezzo che nessuno centra la sestina vincente: l'ultimo "6" vinto risale al 22 maggio 2021, quando la dea bendata "baciò" il comune di Montappone, borgo in provincia di Fermo dove il fortunato vincitore si portò a casa 156 milioni con una schedina da 2 euro. Il montepremi venne riscosso in tempi record appena qualche giorno dopo.

Lanciato nel 1997, il Superenalotto ha assegnato in totale 125 jackpot, diventando ben presto un fenomeno popolare in tutta Italia.