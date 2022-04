Superenalotto, centrato il 5+1: vinti quasi 800mila euro in provincia di Cuneo. Ecco la combinazione

Centrato un 5+1 al concorso del Superenalotto di oggi da 793.221,70 euro ma nessun '6'. Ecco la combinazione vincente: 7, 21, 25, 69, 76, 77, Numero Jolly 70, Superstar 74. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei 6 è di 189.800.000.

Nessun "6" nella terza e ultima estrazione della settimana del SuperEnalotto, e il Jackpot vola a 189,8 milioni di euro. Nel concorso di sabato 16 aprile è stato però centrato un "5+1" da ben 793.221,70 euro, come riporta agipronews, a Corneliano D’Alba (in provincia di Cuneo) presso il punto vendita Tabacchi Edicola Gallo Emanuele in Piazza Cottolengo 47, grazie a una Schedina 5 Pannelli. Centrati poi dieci punti "5", con i fortunati vincitori che si portano a casa 25.627,17 euro a testa. Da segnalare anche due "4 stella" da 24.954 euro ciascuno. L’ultimo "6" da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM)