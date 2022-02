Sabina, centrato un 5 al Superenalotto da oltre 41mila euro

RIETI - Ci risiamo. Ancora un “Cinque” al Superenalotto dopo l’estrazione di ieri sera centrato a Torri in Sabina.

Vinti oltre 41 mila euro (41 mila 559 per l’esattezza) grazie al “Cinque” realizzato con la giocata fatta presso l’Emporio 95 di via Porta Ternana a Torri in Sabina. Un Emporio dove la “dea bendata” si ferma spesso.

I precedenti

L’ultima volta fu nel novembre scorso e anche in quel caso si trattò di un Cinque al Superenalotto che fruttò oltre 47 mila euro ad un anonimo avventore. Stavolta invece il vincitore si conosce ed è un signore del posto che stamattina si è recato dai titolari dell’Emporio 95 Morena Magnifica e Dino Galletti ad annunciare la vittoria. Fatte le dovute verifiche ed avuti i relativi riscontri la conferma che la dea bendata era tornata in quel posto magico dove già nel 2019 c’era già stata una vincita di 300 mila euro al gioco Il Miliardario. Prima ancora vincite da 5 e 10 mila euro. Ora due volte nel giro di 4 mesi col “Cinque” al Superenalotto.

“Siamo sempre contenti – spiegano i titolari dell’Emporio 95 di Torri in Sabina- quando qui da noi si verificano questi eventi. Qui c’è anche gente di passaggio che gioca e spesso non si sa chi realizza la vincita. Stavolta invece sappiamo essere del posto il vincitore e questo ci rallegra doppiamente”.