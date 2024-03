Campionessa di scherma stuprata, il pm di Siena: «Misure cautelari per indagati? Nessun presupposto»

Subito attivati e non c'è stata richiesta di misure cautelari «non ravvisandone i presupposti». Così in una nota la Procura di Siena in merito alle indagini sulla presunta violenza sessuale di gruppo ai danni di una schermitrice avvenuta nella notte tra il 4 e 5 agosto scorsi a Chianciano. La Procura spiega di aver ricevuto la notizia di reato nel tardo pomeriggio del 5 agosto e di aver dato le prime disposizioni per le indagini nella stessa serata. Sulle misure cautelari, spiega che è una decisione di cui «se ne assume ogni responsabilità» e per la quale «è pronta a dare ogni e qualsiasi spiegazione nelle opportune sedi».

La schermitrice stuprata, la Federazione: «collaboriamo». Ma non ferma gli accusati

Stupro sulla campionessa di scherma, Federazione nella bufera: «Atleti non sospesi». I legali degli accusati: «Si dichiarano innocenti»

«Gli indagati si dichiarano innocenti, non avendo essi mai usato violenza nei confronti di nessuno: Rimaniamo in attesa delle determinazioni dell'Autorità Giudiziaria che, come emerge dagli atti sin qui depositati, pur non avendo ancora potuto avere visione di tutto il contenuto del fascicolo, ha svolto indagini sin da subito per ricostruire gli avvenimenti nell'immediatezza dei fatti». Così in una nota all'ANSA 'avvocato Enrico De Martino, tra i difensori dei due giovani indagati per abuso di gruppo ai danni di una minore campionessa di scherma che sarebbe avvenuto ad agosto nel senese, a Chianciano. «Abbiamo preso visione quest'oggi dai mass media delle notizie che riguardano i nostri assistiti in relazione al procedimento pendente dinanzi la Procura della Repubblica di Siena», spiega l'avvocato De Martino nella nota inviata anche «a nome degli altri componenti il collegio difensivo sui fatti del raduno di scherma a Chianciano Terme». «A tale riguardo - prosegue il legale - e nel pieno rispetto delle posizioni di tutti, pur facendo sin d'ora presente che gli indagati si dichiarano innocenti, non avendo essi mai usato violenza nei confronti di nessuno, rimaniamo in attesa delle determinazioni dell'Autorità Giudiziaria che, come emerge dagli atti sin qui depositati, pur non avendo ancora potuto avere visione di tutto il contenuto del fascicolo, ha svolto indagini sin da subito per ricostruire gli avvenimenti nell'immediatezza dei fatti. Chiediamo dunque attenzione e rispetto per una vicenda evidentemente delicata e dolorosa per tutti, in attesa del definitivo accertamento dei fatti da parte della magistratura».