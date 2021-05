Savona, stupro di gruppo su due minorenni: il video pubblicato sui social. Cinque ragazzi indagati per violenza sessuale

Cinque ragazzi del savonese sono indagati per violenza sessuale di gruppo e addescamento dalla procura di Savona e dal Tribunale dei minori. La notizia, dapprima data da un sito locale, è stata confermata dal legale di uno degli indagati. Entrambe le vittime di stupro sono due minorenni e a denunciare i fatti sono stati i familiari delle due vittime.

Perquisiti i cellulari

Stando a quanto riferito dall'avvocato Erik Bodda, che difende uno degli indagati, i carabinieri cui sono state affidate le indagini hanno sequestrato i cellulari degli indagati che sono stati utilizzati per fare un video che è stato poi postato sui social. Per questo sarebbero ipotizzati anche i reati di revenge porn e detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Venerdì mattina l'udienza di affidamento a un perito per l'esame del contenuto dei supporti informatici.

Ultimo aggiornamento: 13:45

