Stupro Palermo, minacce ai 6 ragazzi. Il carcere: vanno trasferiti. Molti cercano il video della violenza su Telegram. Il Garante: «È un reato»

La terribile vicenda dello stupro di gruppo a Palermo continua ad infiammare il dibattito social. Con derive, in alcuni casi, molto pericolose. Le foto dei profili Facebook dei giovani finiti nell'inchiesta sono state postate e condivise con migliaia di visualizzazioni. Commenti pieni d'odio su ogni piattaforma - da Fb a Twitter, da Instagram a Tik Tok - ma anche curiosità morbosa. Su Telegram in poche ore si sono formati tre gruppi, due pubblici e uno privato, che inizialmente contavano tra 12mila e 14mila iscritti, ma che adesso si sono dimezzati, con l'unico obiettivo di trovare il video dello stupro di gruppo di cui è stata vittima la ragazza di 19 anni. Intanto, i ragazzi potrebbero essere trasferiti. La richiesta è arrivata dai legali degli indagati, secondo i quali sarebbe arrivata anche una richiesta ufficiale da parte della polizia penitenziaria. Si temono violenze all'interno del carcere stesso.

Stupro Palermo, sui social profili falsi dei ragazzi arrestati: «Siamo innocenti». Il video (fake): «Mi hanno trascinato gli amici»

Palermo, il video dello stupro cercato su Telegram

«Chi ha il video di Palermo? Scambio bene».

I profili falsi sui social

Per non parlare di notizie e profili fake. Su Tik Tok e Instagram sono spuntati falsi profili dei ragazzi arrestati, come quello del minorenne scarcerato ieri e affidato a una comunità, che inneggia alla libertà ritrovata: «Il carcere è di passaggio si ritorna più forti di prima», o ancora «c'è qualche ragazza che vuole uscire con me», «ricevo tanti messaggi privati di ragazze». Un passaparola generale che sta infrangendo qualunque regola, soprattutto in un caso delicato come questo che meriterebbe maggiore cautela. Tanti, ad esempio, hanno iniziato a mandare messaggi di solidarietà alla vittima con l'unico effetto di renderla identificabile.

Il Garante della privacy

Il Garante privacy mette in guardia sulle conseguenze, anche di natura penale, della diffusione e condivisione dei dati personali della vittima dello stupro di Palermo e dell'eventuale video realizzato. A seguito di numerose notizie stampa su una «caccia alle immagini» scatenatasi nelle chat, l'Autorità - con due provvedimenti d'urgenza - ha rivolto un avvertimento a Telegram e alla generalità degli utenti della piattaforma, affinché venga garantita la necessaria riservatezza della vittima, evitando alla stessa un ulteriore pregiudizio connesso alla possibile diffusione di dati idonei a identificarla, anche indirettamente, in contrasto, peraltro, con le esigenze di tutela della dignità della ragazza. Il Garante ricorda che la diffusione e la condivisione del video costituiscono una violazione della normativa privacy, con conseguenze anche di carattere sanzionatorio, ed evidenzia i risvolti penali della diffusione dei dati personali delle persone vittime di reati sessuali (art. 734 bis del codice penale).

IL TRASFERIMENTO La richiesta di spostare dal carcere Lorusso di Pagliarellii sei arrestati è stata avanzata dalla direzione dell'istituto penitenziario. Con una nota del direttore reggente si chiede l'allontanamento dal carcere dei giovani indagati Elio Arnao, Christian Maronia, Samuele La Grassa, Gabriele di Trapani, Angelo Flores e Cristian Barone che sono stati arrestati per lo stupro di gruppo ai danni di una ragazza di 19 anni avvenuto lo scorso 7 luglio nel cantiere del collettore fognario al Foro Italico. «Si chiede l'immediato allontanamento da questo istituto dei detenuti atteso che l'elevato clamore mediatico della vicenda ha determinato la piena conoscenza dei fatti anche alla restante popolazione detenuta, ragion per cui sono invisi alla stessa inclusi i detenuti delle sezioni protette dove sono si trovano» scrive la direzione. Oltre al clamore mediatico c'è anche un problema organizzativo. I sei detenuti hanno anche il divieto d'incontro «che con non poche difficoltà - aggiunge la note - si riesce a garantire, atteso che i detenuti coinvolti nella vicenda sono sei. Alla luce di quanto sopra per prevenire possibili azioni destabilizzanti per l'ordine e la sicurezza si chiede con urgenza di valutare l'immediato allontanamento da questa sede degli stessi». Secondo il carcere il trasferimento è necessario per «prevenire possibili azioni destabilizzanti per l'ordine e la sicurezza».

I commenti

Sulla vicenda sono intervenuti via social numerosi artisti, da Ermal Meta a Frankie Hi Ntg, da Nina Zilli a Fiorella Mannoia, che hanno espresso sdegno per la vicenda invitando i loro colleghi a prendere pubblicamente posizione. E anche gli studiosi si interrogano su quanto è accaduto. La criminologa Roberta Bruzzone ha letto ampi stralci dell'ordinanza di custodia cautelare definendola «un film dell'orrore». Il sociologo Francesco Pira, che insegna all'università di Messina e ha scritto diversi saggi su questo tema, osserva: «I social sono diventati il non luogo dove si democratizza il privato e anche l'intimità diventa vetrinizzata ed esportabile. Forse non c'è più il buonsenso necessario perché tutti vogliamo andare oltre e la verità è sempre più relativa». E la professoressa Giovanna Corrao, che insegna letteratura italiana e Filosofia a Palermo, bacchetta senza tanti giri di parole le famiglie. «Siamo un branco di falliti. I nostri figli stuprano le ragazzine! Quindi qualcosa è andato male nel nostro progetto genitoriale. Vi fate i fatti vostri e lasciati i figli davanti ai cellulari. Dovete controllare i vostri figli».