Stupro Palermo, l'indagato più giovane torna in carcere. Si vantava su Tik Tok dei messaggi delle fan. Gli altri ragazzi trasferiti

Non possono più stare in quel carcere i ragazzi accusati dello stupro dello scorso 7 luglio a Palermo. L'entropia di notizie (e fake) attorno a quella violenza di gruppo, consumata al Foro Italico su una diciannovenne, ha varcato le porte delle celle.

Anche lì sono arrivati i particolari della storia di sette ragazzi appena maggiorenni che si sono avventati su una ragazza. Uno di loro ha tirato fuori il cellulare e si è messo a registrare la scena. Sembra che gli altri detenuti abbiano stigmatizzato esplicitamente questa storia. Al punto che il clima al Pagliarelli è cambiato e i ragazzi oggi saranno trasferiti in altre carceri della Sicilia (Castelvetrano e Termini Imerese).

Sei ragazzi su sette sono in carcere. Il settimo, il più piccolo (era minorenne all'epoca dei fatti), aveva sostenuto l'interrogatorio e aveva convinto il giudice a meritarsi una misura più leggera. Era stato scarcerato per resipiscenza e aveva trovato accoglienza in una comunità. Però la Procura dei minorenni non era d'accordo con questa decisione. Ora ci sono dei dettagli nuovi, a carico di questo giovanissimo indagato, che compromettono la sua situazione e oggi è arrivata la decisione: il ragazzo deve tornare in carcere.

La Procura, che aveva già impugnato la scarcerazione, infatti ha chiesto l'aggravamento della misura cautelare a un gip diverso da quello che aveva disposto la liberazione del minore. Ha ottenuto che il giovane torni in cella. Alla base di questo dietrofront ci sarebbe l'analisi del contenuto del suo cellulare e dei profili social. Elementi che, quindi, farebbero evaporare la resipiscenza.

Cosa ha fatto? Nel cellulare sarebbe stata trovata una chat relativa al giorno dopo lo stupro in cui il ragazzo si compiace con gli altri protagonisti dello stupro e ne parla in tono divertito. Ha girato una serie di video, postati su Tik Tok, violando le prescrizioni del magistrato, in cui si vantava dei messaggi ricevuti da diverse fans. Il giovane sulla piattaforma social ha postato anche alcune frasi come «Chi si mette contro di me si mette contro la morte».

Perché gli indagati vogliono essere trasferiti

Ma ci sono nuove disposizioni anche per gli altri che in carcere c'erano finiti e rimasti subito. Il clamore di questa storia è penetrato anche al Pagliarelli al punto che i sei protagonisti hanno avvertito un clima molto teso.

E i vertici del penitenziario hanno chiesto ufficialmente che vengano trasferiti.

Il direttore del carcere ha scritto una relazione in cui spiega che non possono più stare in quel carcere. Traferirli è necessario per «prevenire possibili azioni destabilizzanti per l'ordine e la sicurezza» dell'istituto.

Vuol dire che i ragazzi hanno subito minacce o hanno avvertito situazioni di pericolo per la loro incolumità che potrebbe non essere garantita.

«È ovvio che in condizioni di pesante carenza di organico i livelli di sicurezza si abbassano, quindi per salvaguardare l'incolumità dei soggetti bene ha fatto il comando di Pagliarelli a richiederne il trasferimento», fa notare il segretario regionale della Uilpa Gioacchino Veneziano.

Gli stessi ragazzi rinchiusi in carcere si sono accorti del clima incandescente fuori e dentro le celle. Parlando con i loro avvocati hanno chiesto anche loro di poter avere la possibilità di lasciare quell'istituto per andare altrove, in un posto dove l'eco di quelle atrocità sia un poco più sfumato e dimenticabile.

I sei arrestati sono Angelo Flores, Elio Arnao, Christian Maronia, Samuele La Grassa, Gabriele Di Trapani e Cristian Barone.

Angelo ha 23 anni e sarebbe il regista, cioè il ragazzo che avrebbe filmato la violenza sessuale senza prendere parte. C'è di più, secondo la Procura ha ispirato lo stupro. Lui era amico della vittima: si conoscevano. Nel video si sentirebbe la sua voce che la intima a stare buona, a non lamentarsi. È il suo nome che la ragazza fa agli investigatori dopo essere arrivata sconvolta al pronto soccorso.

Che i due si conoscessero lo conferma anche il fidanzato della vittima. Il Corriere della Sera riporta che la vittima aveva rifiutato in passato Angelo. Lo stupro di gruppo rappresenterebbe la vendetta criminale di Angelo?

Certo è che lei si fidava di lui se a un certo punto gli ha rivolto una domanda piena di paura: «Gli ho detto: mi fai stare sola con questi, sei pazzo?», riporta il Corsera.

Angelo ha organizzato la serata apposta? Ha filmato la violenza e ha coinvolto tutti gli altri? È lui infatti che fa i nomi degli altri stupratori ai carabinieri, è lui che mostra loro il video in cui si preoccupa di essere didascalico qualora non si capisse ciò che sta avvenenendo. Preme Rec e spiega: «Questo è uno stupro di gruppo».

