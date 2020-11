Paura a Stromboli per una forte esplosione sul vulcano avvertita dagli isolani. In qualche abitazione si sono anche aperte porte e finestre. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha comunicato che «le reti di monitoraggio hanno registrato una repentina variazione dei parametri monitorati». «L'esplosione - dicono gli esperti - ha generato una onda di pressione consistente. Per questo è stata avvertita con molta chiarezza».

APPROFONDIMENTI EOLIE Stromboli, stop al fai-da-te: sul vulcano solo con le guide alpine EOLIE Stromboli, due forti esplosioni del vulcano: le spettacolari immagini

Stromboli, forte esplosione sul vulcano: «Onda d'urto ha aperto porte e finestre» https://t.co/XKOzTi7bpl — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) November 10, 2020

Ultimo aggiornamento: 23:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA