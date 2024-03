Campi Flegrei, cosa fare in caso di eruzione vulcanica: attenzione a bere acqua di rubinetto

Mercoledì 13 Marzo 2024, 15:06

Nel mese di marzo, sono stati registrati centinaia di eventi sismici di bassa magnitudo nella zona del Vesuvio, spesso non percepiti dalla popolazione, seguiti occasionalmente da eventi di maggiore energia, come l'ultimo di questi giorni, che ha fatto registrare magnitudo 2.8. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha commentato l'attività sismica registrata in queste ore nella zona del vulcano, precisando che si tratta di una caratteristica normale per un vulcano attivo come il nostro. Questa attività è indipendente da quella nei Campi Flegrei, poiché segue una dinamica diversa. Eventi come quello dell'11 marzo 2024 sono più rari e solitamente isolati, avvengono al di fuori dell'asse craterico e a profondità maggiori. Sono probabilmente legati a una riattivazione locale delle faglie nel basamento vulcanico. I rischi che corre l'Italia Le recenti scosse di terremoto a Napoli hanno riportato al centro dell'attenzione la questione dei Campi Flegrei, suscitando un legittimo timore per ciò che potrebbe accadere e per cosa fare in caso di eruzione vulcanica del supervulcano o addirittura del Vesuvio. Eruzione: attenzione all'acqua. Come comportarsi Oltre alle tante misure di sicurezza, è importante ricordarsi anche delle norme diramate dalla Protezione Civile relative all'uso dell'acqua. Anche chi vive nelle "zone gialle" deve rispettarle, poiché non farlo costituisce una potenziale minaccia per la salute e la sicurezza. Prima di bere l'acqua dal rubinetto, è fondamentale assicurarsi che non ci siano ordinanze o avvisi comunali che ne vietino il consumo. Inoltre, è indispensabile lavare accuratamente tutti gli alimenti che sono entrati in contatto con le ceneri vulcaniche, per garantire che non vi siano residui dannosi.



