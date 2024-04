L'Etna emette anelli di vapore: il raro evento sul vulcano siciliano

Il 6 aprile, dal cratere sud-est del vulcano Etna , sono stati generati due anelli di vapore, noti come. La formazione di questi anelli di vapore rappresenta un fenomeno estremamente raro, che si verifica solo in condizioni particolari: è necessario che ci sia una costante emissione di vapore e gas dal vulcano . La massa gassosa si innalza rapidamente nella parte centrale del condotto, favorendo la formazione degli anelli attraverso l'avvolgimento del gas attorno a sé stesso in un movimento a vortice.