Venerdì 31 Maggio 2024, 21:55

Ieri Il Comune di Arquata del Tronto (AP) ha conferito la Cittadinanza Onoraria a Diego Della Valle e a suo fratello Andrea per l'impegno sociale e civile dimostrato dopo il terremoto del 2016 che aveva messo in ginocchio tutto il territorio. In meno di un anno, infatti, Della Valle è riuscito a operare un importante investimento, proprio in quelle zone, volto ad aprire un nuovo stabilimento Tod’s inaugurato nel 2017, dove attualmente lavorano circa 80 persone e che diventeranno 200 a progetto finito. «Mi piace pensare che la nostra azienda possa avere anche una valenza sociale: quello che mi ha sempre spinto è stato pensare di poter fare qualcosa che restituisse al territorio un po’ della fortuna avuta», ha raccontato Diego Della Valle presidente e amministratore delegato del gruppo Tod’s, in conferenza stampa. «Da più di vent’anni portiamo avanti l’idea che l'impresa è al centro di un giro di compasso: il primo riguarda cosa si può fare per i propri dipendenti e gli ambienti dove lavorano, il secondo riguarda il territorio dove risiede l’azienda e poi, allargandoci ancora di più, si arriva a cosa si può fare per l'Italia». Nella strategia aziendale del gruppo, quindi, privato e pubblico si uniscono insieme per realizzare progetti e operazioni, possibili anche grazie alla scelta dell'azienda di devolvere 1'1% dell'utile netto a sostegno di iniziative a favore delle fasce più deboli della comunità.«Credo che sia fondamentale far riscoprire alle nuove generazioni l’importanza dell’artigianato e di questo mestiere che è meraviglioso. Abbiamo tante scuole professionali in Italia non sarebbe male se le aziende si mettessero a disposizione di queste strutture» ha continuato l'imprenditore. «Noi lo stiamo facendo con l’ITS di Fermo. A settembre partiranno i primi corsi che dureranno circa tre anni». Per supportare i giovani nell’intraprendere questo mestiere l’azienda marchigiana ha creato, inoltre, la bottega dei mestieri, un’azienda nell’azienda dove gli artigiani più esperti di Tod’s accompagnano i più giovani nel mondo del lavoro.