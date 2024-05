Il caso di don Georg in via di risoluzione, firmato l'agreement: presto nunzio in Lituania

Il caso di don Georg Gaenswein, l'ex segretario di Papa Ratzinger che da oltre un anno è disoccupato e in attesa di collocazione, potrebbe risolversi a breve in via definitiva. Secondo indiscrezioni diplomatiche il presidente lituano avrebbe firmato l'atto di agreement che permetterà all'arcivescovo tedesco di rappresentare la Santa Sede come nunzio apostolico nei paesi baltici. L'attesa dovuta alla firma sembra sia stata causata dalle elezioni che hanno riconfermato il presidente Nauseda, riconfermato solo alcuni giorni fa.

Da più di un anno il caso di don Georg si trascina in Vaticano irrisolto e piuttosto ingombrante dopo che il Pontefice aveva disposto il suo allontanamento da Roma e il ritorno senza alcun incarico nella diocesi tedesca di appartenenza.

La soluzione di affidargli la rappresentanza dei Paesi Baltici rappresentava l'ultima soluzione individuata dal Pontefice. Il gradimento un paio di mesi fa era stato inoltrato alle cancellerie interessate.

In quei giorni usciva anche un libro intervista del Papa, El Sucessor in cui il pontefice esprimeva giudizi negativi e problematici su don Georg con il quale non ha mai avuto un rapporto lineare sin dall'inizio, fino a metterlo a riposo dal ruolo che aveva sempre ricoperto in curia come Prefetto della casa pontificia. Divergenze di vedute e differenti modalità di lavoro, fino ad una serie di incidenti di percorso che avevano determinato la freddezza di Bergoglio nei confronti di don Georg.

Il Papa nel libro ha riferito che «c'è stata una mancanza di nobiltà e di umanità» da parte di don Georg, facendo riferimento all'aver deciso di pubblicare dopo la morte di Ratzinger il libro di memorie ("Nient'altro che la verità. La mia vita al fianco di Benedetto XVI") dove nel testo affioravano tante critiche. «Mi hanno provocato un grande dolore: che il giorno del funerale venisse pubblicato un libro che mi ha messo sottosopra, raccontando cose che non sono vere, è molto triste. Naturalmente non mi colpisce, nel senso che non mi condiziona. Ma mi ha fatto male che Benedetto sia stato usato» ha affermato Bergoglio. I giudizi negativi espressi nel libro risalivano all'anno precedente, quando stava lavorando al testo con il giornalista spagnolo autore di El Sucessor.

In seguito a quel periodo don Georg chiese di essere ricevuto a Santa Marta per implorare al Papa di assegnargli un incarico, facendogli presente che a Friburgo - dove attualmente vive - per lui è una condizione umiliante e pesante da sopportare non fare nulla, anche dal punto di vista psicologico. Don Georg per rassicurare il papa della sua devozione a Bergoglio aveva anche accettato di andare in tv e lanciare messaggi alla trasmissione del giornalista amico Bruno Vespa. Alla fine Papa Francesco ha perdonato don Georg.

Un attento osservatore di cose vaticane, Luis Badilla, già direttore e fondatore del Sismografo, aveva fatto notare che ancora una volta la notizia del perdono era filtrata grazie “alla cosiddetta sala stampa parallela di Santa Marta” e non attraverso i canali ufficiali. «Far circolare quest'eventualità usando la cosiddetta Sala stampa di Santa Marta, potrebbe essere un tentativo di abbassare o mitigare il tono delle critiche al Papa per il suo comportamento in questa vicenda da lui raccontata nel libro, e dare l'idea, seppure improbabile, che Gänswein svenda la custodia dell'eredità umana di Ratzinger per una Nunziatura, dove vivere tranquillo e al di fuori delle ostilità».

Già un anno fa, nel marzo 2023, la rivista web spagnola “Religión Digital”, pubblicò una notizia data per certa sul fatto che il Papa fosse prossimo a nominare Gänswein come Nunzio Apostolico in Costa Rica. La cosa poi morì lì, anche perchè don Georg (pur essendo poliglotta) non parla spagnolo e non voleva allontanarsi troppo dall'Europa.