Stagista viene escluso dal bonus, colleghi regalano a Francesco 200 euro: «Siete unici»

Interviene la solidarietà dove la legge non arriva. Così uno stagista ha ricevuto in regalo 200 euro dai colleghi dopo che non aveva visto l'aumento nello stipendio con il bonus. Il video, condiviso su Tiktok dall'account Mary Maiello, mostra un giovane dipendente della catena di elettrodomestici Expert mentre riceve una sorpesa dai lavoratori più anziani.

Bonus bollette 600 euro, ecco chi può ricevere (e come richiedere) il ​Fringe benefit

Stagista escluso dal bonus, il regalo dei colleghi: video

«Per il tirocinante Francesco, visto che non ci pensa lo Stato ci pensiamo noi», dicono i colleghi. Che siano stagisti o tirocinanti, c'è un fattore in comune: ovvero non sono inclusi nei bonus. In particolare, quello di 200 euro: disposto dal decreto Aiuti. Non incide si tratti di collaborazioni retribuite o meno, perché non sono stati compresi nel provvedimento premiale. Se al ricorrere di determinate condizioni, il bonus 200 euro spetta anche a lavoratori autonomi occasionali e a Collaboratori coordinati e continuativi (c.d. Co.co.co.), i tirocinanti e gli stagisti sono esclusi a priori. Si tratta di un’esclusione piuttosto rilevante considerato che moltissime imprese per risparmiare sul costo del lavoro, anche in via temporanea, ricorrono a tale forme contrattuali. Qualcosa in merito potrebbe cambiare con la legge di conversione del decreto Aiuti che potrebbe estendere il bonus anche a tirocinanti e stagisti.

I commenti degli utenti

Applausi, congratulazioni e centinaia di condivisioni. C'è poi chi si è trovato nella stessa situazione, ma non è stato altrettanto fortunato. «Sapete quanto hanno dato a me per un tirocinio da dottoressa di un anno all’asp? NIENTE, nemmeno il caffè la mattina. Bravissimi, vi fa onore», il commento di un'utente. Altri chiosano: «Perché non gli fate un contratto regolare anziché degli solo 200€?».