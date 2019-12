Cremona, si fingono sordomuti per truffare gli anziani: denunciati dai carabinieri

Si fingevano sordomuti appartenenti ad una onlus per raccogliere soldi che sarebbero stati destinati a persone con la stessa disabilità. I carabinieri di Cremona li hanno denunciati per truffa in concorso aggravata e sostituzione di persona. Sono stati individuati mentre si aggiravano nel parcheggio di un centro commerciale di Crema. Le vittime della truffa, secondo quanto spiegato dai militari, erano soprattutto anziane.

I denunciati sono due uomini, di 24 e 19 anni, una donna di 24, tutti con precedenti, e una minorenne. Per dare maggiore credibilità alla loro richiesta, i 4 mostravano un foglio su cui erano riportati loghi di fantomatiche associazioni e dati di registrazione per la donazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA